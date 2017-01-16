Afyonkarahisar'da 8 TIR, 2 otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10'u aşkın kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya karayolunun Sinanpaşa İlçesi yakınlarındaki Damlalı Boğazı'nda meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle 8 TIR, 2 otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada toplam 10'u aşkın kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürülürken, ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor.
OLAY YERİNDEN
Afyonkarahisar'da 11 Araçlık Zincirleme Kaza 2-
Afyonkarahisar'da 8 TIR, 2 otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10'u aşkın kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da 8 TIR, 2 otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10'u aşkın kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya karayolunun Sinanpaşa İlçesi yakınlarındaki Damlalı Boğazı'nda meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle 8 TIR, 2 otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada toplam 10'u aşkın kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürülürken, ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor.
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