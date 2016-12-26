Afyonkarahisar Belediye Başkanı Çoban, Kalp Krizi Geçirdi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, kalp krizi geçirdi. Anjiyo olduğu belirtilen Başkan Çoban'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

KATILDIĞI YEMEKTE RAHATSIZLANDI

Kentte termal bir otelde sporcular için verilen yemeğe katılan Başkan Çoban'ın oturduğu masada rahatsızlanması üzerine yemeğin hemen ardından kendi imkanları ile özel bir hastaneye gittiği kaydedildi.



ÇOBAN'A ANJİYO YAPILDI

Hastanede yapılan tetkiklerde Başkan Çoban'ın kalp krizi geçirdiğinin belirlenmesi üzerine hemen müdahale edildiği aktarıldı. Başkan Çoban'ın tetkiklerinin ardından iki kalp damarının tıkalı olduğu ve bunun üzerine anjiyo yapılarak stent takıldığı ifade edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Başkan Çoban'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.



BURHANETTİN ÇOBAN KİMDİR?

1962 yılında Afyonkarahisar´da doğdu. Sırasıyla Cumhuriyet İlkokulu, İmam Hatip Lisesi Orta Okulu, Meteoroloji Teknik Lisesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Parasız yatılı öğrenci olarak Meteoroloji lisesinde okuduğundan dolayı mezun olduğu 1980 yılında İzmir Çiğli Havaalanına meteoroloji teknisyeni olarak atandı. Memuriyet görevinden Hukuk Fakültesini bitirmiş olduğu 1985 yılı sonunda istifa ederek ayrıldı.

1988 Yılından, Belediye Başkanı seçildiği 2009 yılına kadar Afyonkarahisar Merkezi´nde avukat olarak çalışmıştır. Siyasi hayatına 1978 li yıllarda MTTB Ankara Orta Öğretim Komitesinde başladı. 12 Eylül öncesinde iki yıl süreyle MTTB Ankara Ortaöğretim Komitesinde çalışmış olup,1984 yılından sonra da çeşitli siyasi partilerde yönetim kurulu üyeliği,merkez ilçe başkanlığı ve 10 yıl süreyle de Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. 2002 yılında 30 arkadaşı ile birlikte AK Parti Afyonkarahisar İl teşkilatını kurmuştur. 2002 yılından beri de kurucusu olduğu AK Parti´nin Afyonkarahisar İl Başkanı olarak görev yapmaktayken Afyonkarahisar il belediye başkanlığı aday adaylığı için 01.12.2008 tarihinde görevinden istifa etti. Evli ve üç çocuk babası olan Burhanettin Çoban 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına seçilmiştir.