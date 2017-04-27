Afyonkarahisar Bakan Eroğlu: CHP'yi Anlamıyorum, Her Seçimde Itiraz Ediyor
*- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP'nin 16 Nisan referandumu ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gideceği yönündeki açıklamalarına değinerek, "CHP'yi anlamıyorum, her seçimde itiraz ediyor" dedi.
*- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP'nin 16 Nisan referandumu ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gideceği yönündeki açıklamalarına değinerek, "CHP'yi anlamıyorum, her seçimde itiraz ediyor" dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. 16 Nisan referandumu sonrası ilk defa geldiği memleketinde referandumda en çok 'evet' oyu çıkan İhsaniye İlçesi'ni ziyaret eden Bakan Eroğlu, partisinin ilçe başkanlığında vatandaş ve partililerle bir araya geldi. Bakan Eroğlu, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
'AVRUPA BU KONUDA TARAFGİRANE BİR TUTUM İZLİYOR'
Bir gazetecinin "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin, Türkiye hakkında aldığı 'siyasi denetim' kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Bakan Eroğlu, kararın siyasetten öte politik olduğunu söyledi. Kararı üzüntü verici karşıladıklarını ve tanımadıklarını belirten Bakan Eroğlu, "AKPM yanlış yapıyor, Türkiye'de demokrasi çok iyi işliyor. Görüyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimleri çok iyi şekilde takip etti, herhangi bir problem yok, ama Avrupa bu konuda tarafgirane bir tutum izliyor, bunu anlamak mümkün değil. Türkiye'de demokrasi her yerden fazla işliyor hatta katılım oranı, Avrupa'da ben bulundum belli tarihlerde, Hollanda ve Almanya gibi bazı yerlerde bulundum seçim esnasında, oralarda katılım çok düşüktür ama bizdeki katılım oranı dünyadaki en yüksek katılım oranları. Dolayısıyla Türkiye'de demokrasi var. Neticede evet ve hayır veren de vatandaşımız. Hepsini kucaklıyoruz. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bu işlere burnunu sokması doğru bir şey değil. Bu kararı tanımıyoruz" diye konuştu.
'HERHANGİ BİR HİLE SÖZ KONUSU DEĞİL'
Sorular üzerine CHP'nin 16 Nisan referandumu ile ilgili AİHM'e gideceği yönündeki açıklamalarına da değinen Bakan Eroğlu, CHP'yi anlamadıklarını kaydetti. CHP'nin bundan önceki birçok seçimde yine itirazlarda bulunduğunu hatırlatan Bakan Eroğlu, şunları söyledi:
"Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlamak mümkün değil. Ben geçenlerde CHP'nin bütün seçimlerde itiraz ettiğine dair belgeleri gösterdim, eski tarihi vesikaları, her seçimde itiraz ediyor. Yani neticede YSK bu konuda son karar mercidir. Mevzuatımıza göre onun kararları dışında başka bir merci karar veremez, olamaz. AİHM bu konuyla ilgili, seçimle ilgili karar verecek bir merci değildir, yetkisi yoktur. Dolayısı ile YSK'nın verdiği karar nihai karardır. Kaldı ki herkes bir kere şunu kabulleniyor, oyların çalınması falan söz konusu değil. Herhangi bir hile söz konusu değil."
Bakan Eroğlu, partisinin ilçe başkanlığına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İhsaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Okullar Hayat Bulsun Projesi' kapsamında yapılan fidan dikim etkinliğine katıldı.
Bakan Eroğlu ayrıca ilçede çocuklara fidan ve satranç takımı da dağıttı.