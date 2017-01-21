Afyonkarahisar Bakan Eroğlu, Anayasa Değişikliği Toplantısına Katıldı

Bakan Eroğlu, anayasa değişikliği toplantısına katıldı



ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, anayasa değişikliğinin vatandaşa nasıl anlatılacağına ilişkin memleketi Afyonkarahisar'da düzenlenen toplantıya katıldı.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Korel Termal Otel'de düzenlenen 'Anayasa Çalışmaları ve Hükümet Sistemi' konulu toplantıya katıldı. Basına kapalı toplantı arasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, toplantı ile ilgili bilgi verdi. Anayasa değişikliğinin vatandaşa nasıl anlatılacağı ile ilgili geniş katılımlı görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Eroğlu, "Anayasa profesörleri, hocalarımız, rektörler, dekanlar, medya mensupları var. Anayasa ile ilgili neler yapılacak, vatandaşa bu nasıl anlatılacak, gerçekten anayasanın millet adına getirdiği bir takım avantajlar var, bunlar nasıl ele alınacak onlar ele alındı, müzakere edildi. Bugün öğleden sonra ve yarın da devam edecek. Çok faydalı oluyor gerçekten. Herkesin düşüncesi alınıyor. Her gruptan seçkin bir katılımcı grubu var. Onlardan istifade edecek, bir rapor hazırlayacağız" dedi.



Bakan Eroğlu, "Ayrıca hemen oylamadan sonra böyle bir toplantının başlaması da çok isabetli bir tevafuk, hayırlı olsun. Aynı zamanda Afyonkarahisar'ın tanıtılması açısından da önemli tabi. Afyonkarahisar termal turizmde Türkiye'nin başkenti, şimdi de dünya başkenti haline getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Bugün ve yarın basına kapalı devam edecek toplantıya akşam Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Burhan Kuzu'nun da katılmasının beklendiği kaydedildi.