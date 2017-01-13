Afyonkarahisar'a Şehit Ateşi Düştü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde görev yaptığı birlikte askeri aracın çarpması sonucu şehit olan Tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil'in (50) Afyonkarahisar'daki baba evine şehit ateşi düştü.



Tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil, görev yaptığı 172'nci Zırhlı Tugay Hudut Tabur Komutanlığı Şehit Binbaşı Ercümet Türkmen Kışlası'nda kirpi diye tabir edilen askerin aracın çarpmasını sonucu ağır yaralanarak ambulans ile Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Özdil'in burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit düştü.



Acı haberin gelmesinin ardından şehidin Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki baba evi yasa büründü. Şehidin babasının vefat ettiği ve annesi Bahriye Özdil'inde Mersin'de yaşayan kızını ziyarete gittiği için acı haber ağabeyi Mehmet Özdil'e verildi. Şehidin ağabeyine acı haber Sultandağı İlçe Kaymakamlığına vekaleten bakan Çay İlçe Kaymakamı Turan Erdoğan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, psikolog ve askerlerden oluşan bir heyete tarafından verildi.



2 çocuk ve 2 torun sahibi şehit Özdil'in eşi Gülistan Özdil Konya, Meram'da yaşadıkları aktarıldı. Şehidin ağabeyi Mehmet Özdil'in de astsubay olduğu fakat çeşitli sağlık problemlerinden dolayı geçtiğimiz yıllarda emekli olduğu kaydedildi. 32 yıllık asker Özdil'in acı haberinin ardından şehidin baba evi ziyaretçi akınına uğradı.



Öte yandan, herhangi bir olumsuzluğa karşı şehidin baba evinin önünde bir ambulans da hazır bekletildi. - AFYONKARAHİSAR