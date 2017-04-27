Afyon Kocatepe Öğrencilerinden Kmü'ye Teknik Gezi

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne (KMÜ) teknik gezi düzenlendi.



Geziye Sultandağı Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi öğrencileri ve öğretim elemanları katıldı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin laboratuvar ortamlarını inceleyen konuklara, KMÜ Biyomühendislik ve Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları eşlik etti.



Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Azize Atik, geziden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Lisans tamamlamak isteyen öğrencilere ön bilgi olması için bu geziyi düzenledik. Öğrenciler KMÜ laboratuvarlarını gezerek üniversitenin altyapısı ve eğitim-öğretim olanakları hakkında gerekli bilgileri aldılar. Öğrencilerimiz için oldukça faydalı bir gezi oldu. Bizimle ilgilenen tüm KMÜ ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - KARAMAN