Afyon Belediye Yüntaş, Galibiyet Hedefliyor

Efeler Ligi ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş, hafta sonu Tokat Belediye Plevnespor deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.



Atatürk Spor Salonunda Antrenör Sinisa Reljic yönetiminde çalışmalarını sürdüren mor beyazlı ekipte, yeni transfer Ivan Borovnjak da görev verilmesi halinde bu maçta forma giyebilecek.



Afyon Belediye Yüntaş Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Kınay, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonunda oynayacakları mücadelenin çok önemli olduğunu söyledi.



Geçen hafta oynadıkları Arkas Spor mücadelesinde iyi bir oyun sergilemelerine rağmen birkaç küçük detayla mücadeleyi kaybettiklerini ifade eden Kınay, "Bu hafta oynayacağımız Tokat mücadelesi içinde hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah oradan güzel ve net bir galibiyetle döneceğiz. Aramıza yeni katılan oyuncumuz Ivan Borovnjak'da takımımıza güç katacak." dedi.