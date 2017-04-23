After TUS Party: Hacettepe Band
Sağlam alt yapısı, zengin - renkli repertuarı ile Ankara'nın en sevilen gruplarından olan ve Türkiye'ye içinde de ( gerek TRT FM konserleri, gerek kendi özel konserleriyle ) kendi kitlesini oluşturmaya başlayan Hacettepe BAND şehir dışı konserlerinin yanı sıra kendi evi Ankara'da sizlerle...
Sağlam alt yapısı, zengin - renkli repertuarı ile Ankara'nın en sevilen gruplarından olan ve Türkiye'ye içinde de ( gerek TRT FM konserleri, gerek kendi özel konserleriyle ) kendi kitlesini oluşturmaya başlayan Hacettepe BAND şehir dışı konserlerinin yanı sıra kendi evi Ankara'da sizlerle coşmaya ve bir olmaya devam ediyor. 23 Nisan Pazar akşamı İF Performancehall'te görüşmek üzere...
Vokal: Oğuzhan Karcı
Vokal: Buşra Erdener
Trompet: Aytaç Aydoğdu
Saksofon: Yunus Boyraz
Elektro Gitar: Erinç Akçadağ
Bas Gitar: Gökhan Över
Klavye: Onur Gökçe
Bateri: Dursun Keçeci
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : IF Performance Hall
Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi
Başlangıç Saati : 23.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 22: 00: 00
Kategori : After TUS Party: Hacettepe Band
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır