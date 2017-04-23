Sağlam alt yapısı, zengin - renkli repertuarı ile Ankara'nın en sevilen gruplarından olan ve Türkiye'ye içinde de ( gerek TRT FM konserleri, gerek kendi özel konserleriyle ) kendi kitlesini oluşturmaya başlayan Hacettepe BAND şehir dışı konserlerinin yanı sıra kendi evi Ankara'da sizlerle coşmaya ve bir olmaya devam ediyor. 23 Nisan Pazar akşamı İF Performancehall'te görüşmek üzere...



Vokal: Oğuzhan Karcı



Vokal: Buşra Erdener



Trompet: Aytaç Aydoğdu



Saksofon: Yunus Boyraz



Elektro Gitar: Erinç Akçadağ



Bas Gitar: Gökhan Över



Klavye: Onur Gökçe



Bateri: Dursun Keçeci



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : IF Performance Hall



Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi



Başlangıç Saati : 23.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 22: 00: 00



Kategori : After TUS Party: Hacettepe Band



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır