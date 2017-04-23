After TUS Party: Hacettepe Band

Sağlam alt yapısı, zengin - renkli repertuarı ile Ankara'nın en sevilen gruplarından olan ve Türkiye'ye içinde de ( gerek TRT FM konserleri, gerek kendi özel konserleriyle ) kendi kitlesini oluşturmaya başlayan Hacettepe BAND şehir dışı konserlerinin yanı sıra kendi evi Ankara'da sizlerle...

After TUS Party: Hacettepe Band

Sağlam alt yapısı, zengin - renkli repertuarı ile Ankara'nın en sevilen gruplarından olan ve Türkiye'ye içinde de ( gerek TRT FM konserleri, gerek kendi özel konserleriyle ) kendi kitlesini oluşturmaya başlayan Hacettepe BAND şehir dışı konserlerinin yanı sıra kendi evi Ankara'da sizlerle coşmaya ve bir olmaya devam ediyor. 23 Nisan Pazar akşamı İF Performancehall'te görüşmek üzere...

Vokal: Oğuzhan Karcı

Vokal: Buşra Erdener

Trompet: Aytaç Aydoğdu

Saksofon: Yunus Boyraz

Elektro Gitar: Erinç Akçadağ

Bas Gitar: Gökhan Över

Klavye: Onur Gökçe

Bateri: Dursun Keçeci

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : IF Performance Hall

Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi

Başlangıç Saati : 23.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 22: 00: 00

Kategori : After TUS Party: Hacettepe Band

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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