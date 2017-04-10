Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Genel Başkanı Nurettin Akçul, Afşin-Elbistan A Termik Santralinin rehabilitasyonu için çalışmaların başlanılacağını söyledi.



Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Akçul, Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ile sendika yöneticilerini ziyaret etti.





Sendika binasında açıklamada bulunan Akçıl, "Afşin-Elbistan A Termik Santralinde rehabilitasyon çalışmasının hazırlıklarına başlanıldı. Rehabilitasyon içinde ilk adımlar atıldı ve A Termik Santralinin rehabilitasyonu işi, kendisini uluslararası alanda ispat etmiş mühendislik firmaları tarafından yapılacaktır.



Çalışmalar sonuçlandığında Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından değerlendirme yapılacaktır. Sonuçta santralin rehabilite edilmesi ve ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Teknik manada santrallerin rehabilite edilmesiyle ilgili herhangi bir tereddüt yok, çalışmalar başlatıldı." dedi.



Akçul, Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğüne 300 personel alımı yapılacağını, başvuruların başladığını belirterek, alımların bölge insanı için ciddi anlamda istihdam sağlayacağını, ihtiyaçlar doğrultusunda zaman zaman işçi alımlarının olacağını da sözlerine ekledi.