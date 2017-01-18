Afşin'e Yapılacak Yeni Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Afşin'e yapılması planlanan 150 yataklı hastanenin projesi Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandı.



Afşin'e yeni yapılacak hastanenin 60 milyon liraya mal olması ve 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor.



Afşin Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Çelik, yeni yapılacak 150 yataklı hastanenin, Afşin'in ihtiyacını karşılayacağını söyledi.



Afşin Devlet Hastanesi binasının sağlık hizmeti verilmesinde yetersizlik göstermesi nedeniyle ilçeye yeni bir hastane binası yapılması girişimlerinin olumlu sonuçlandığını belirten Başhekim Çelik, "Halkımızın, idaremizin ve yerel siyasetçilerimizin ortak görüşü ile tebliğimizi Sağlık Bakanlığına resmi olarak ilettik. 2014 ile 2016 yılı arasındaki çalışmalar neticesinde, Afşinimize yeni bir hastane planlandı. Bu yeni hastane 30 bin metrelik kapalı alana sahip olup, 150 yataklı ve tüm hizmet birimlerini kapsamaktadır. Bu yatırımın 2017 yılında başlaması ve 2019 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Bu hali 14 Ocak 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır."dedi.



Çelik ayrıca yeni hastanenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İlker Çitil başta olmak üzere bütün milletvekilleri ile Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.