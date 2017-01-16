Afşin'de Öğrenciler Böbrek Taramasından Geçiriliyor

Afşin Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ve Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda 8-14 yaş arası çocuklara yönelik olarak böbrek sağlığı taraması başlatıldı.



Böbrek hastalıklarına dikkat çekmek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla Afşin Toplum Sağlığı Merkezi Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Birimi tarafından yürütülen çalışmanın ilki, Mustafa Kemal İlkokulunda yapıldı.



Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Birimi, okuldaki öğrencileri muayene ederek, tansiyonlarını ölçtü ve böbrek taramasından geçirdi.



Birim Sorumlusu Dr. Bekir Eken, yaptığı açıklamada, böbrek rahatsızlıklarında erken tanının çok önemli olduğunu ve uygulamada öğrencilerde böbrek rahatsızlığı olup olmadığı belirlenmeye çalışıldığını söyledi.



Çocuk çağında yapılacak basit tetkikler ile ileride yaşanabilecek birçok sağlık sorununun önüne geçilebileceğini ifade eden Eken, şunları kaydetti:



"Okullarımızda yapmış olduğumuz böbrek sağlığı taramasıyla öğrencilerimizde böbrek hastalığı varsa önceden tespiti sağlanıyor. Sağlıkta, erken tanı çok önemlidir. Bir hastalık ne kadar erken teşhis edilirse tedavisi de o kadar kolay olmaktadır. Bu şekilde yeni nesillerimizin daha sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmesini amaçlıyoruz."