Afşin'de Genç Çiftçi Projeleri

Afşin'de, "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hibe Programı" tanıtımı yapıldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Muttalip Kurt, Afşin Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen tanıtımda, Afşin'de 2016 yılında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hibe programına 993 proje başvuru yapıldığını ve 18 genç çiftçinin hibe desteği aldığını belirtti.



Genç Çiftçi Projelerinden ilçenin daha fazla yararlanması için çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Kurt, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği verileceğini söyledi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, işsiz genç nüfusun azaltılması ve gençlerin çiftçiliğe teşvik edilmesinin sağlanması için hibe verildiğini söyleyen Kurt, "Kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş arası genç çiftçi adaylarımıza, hazırlayacakları projelere göre 30 bin lira hibe ödemsi gerçekleştirecek." dedi.



30 bin lira hibe desteğine başvuru yapacak genç çiftçilerde aranacak şartlar hakkında bilgi veren Kurt, başvuru yapacak çiftçi adaylarında, 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olması ve başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak, başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamasının aranan özellikler olduğunu kaydetti.