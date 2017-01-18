Afşin Belediye Başkanı Güven, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Güven, bir tesiste düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, amaçlarının birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu söyledi.



Belediye çalışmaları açısından muhtarlarla istişare içerisinde olduklarını belirten Güven, mahalle muhtarlarını mesai arkadaşları olarak gördüğünü belirterek, "Belediyelerimiz ve muhtarlarımızla ortak hareket etme gayreti içindeyiz." dedi.



Afşin Toplum Sağlığı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) biriminin de katıldığı toplantıda, ilçede genelde kadınları yakından ilgilendiren rahim ağzı, bağırsak ve meme kanseri konusunda bilgilendirme ve erken tanı çalışmalarının yürütüldüğü anlatıldı.