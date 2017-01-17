Afrikalı Öğrencilerden Rektör Gür'e Ziyaret

42 Afrika ülkesinden gelerek Gaziantep'te eğitimlerini sürdüren ve üniversite öğrencilerini temsilen kurulan Afrikalı Öğrenciler Birliği, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü makamında ziyaret etti.



Yaklaşık 500'ü GAÜN'de olmak üzere 600 öğrencinin oluşturduğu Afrikalı Öğrenciler Birliği'nin Başkanı Khalif Muhammet, dernek üyelerinden Muhammed Dabo, Abdul-Fatawu, Abdul Waris ve Muniru Mohammed, Gaziantep Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü makamında ziyaret etti. Birlik öğrencilerinin Gaziantep'te eğitimini sürdürdüğünü belirten Dernek Başkanı Khalif Muhammet, dernek olarak çok sayıda faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti. Muhammet, "Bu sene aynı faaliyetleri yapmayı düşünüyoruz. O yüzden size kendimizi tanıtmak için buraya geldik. Sizin programlarınıza biz de katkı sağlamak istiyoruz" dedi.



Bunun üzerine Rektör Gür, Dernek Başkanı Muhammed'e, "Kalan 10 Afrika ülkesinden de en kısa sürede Gaziantep'te öğrencileri görmek istiyoruz" temennisinde bulundu. Muhammed de, bu konuda ellerinden geleceğini ifade etti.



"Birbirimizi daha iyi tanıyacağız"



Gaziantep'te bulunmaktan çok mutlu olduklarını belirten Afrikalı Öğrenciler Birliği Başkanı Muhammed, Rektör Gür'den sosyal etkinlikleri için altyapı desteği istedi. O da gereken her desteğin sağlanacağı sözünü verdi. Gür, "Önümüzdeki Bahar Şenlikleri'nde sizin de spor ve diğer kültürel etkinliklere aktif olarak katılmanızı sağlayacağız. Böylelikle sizler de öğrencilerimizle daha çok kaynaşacaksınız. Bunun için ayrı standlar açacaksınız. Böylelikle sadece sizler bizi değil, bizler de sizi, kültürünüzü, sosyal yaşamınızı daha iyi tanıyacağız. Burada yemek, ses, folklor, dans yarışmaları düzenleyeceksiniz Böylelikle etkinliklerimize de renk katacaksınız" dedi.



15 Temmuz teşekkürü



Daha sonra öğrencilerin hediye ettiği faaliyetlerinin yer aldığı kitapçığı inceleyen Rektör Prof. Dr. Ali Gür, kitapçıkta öğrencilerin 15 Temmuz sonrası Demokrasi Meydanı'ndaki etkinliklere katılma fotoğraflarını görünce, "Bu duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Kültür anlamında bizim devlet güvenliğini zedelemeyecek her türlü etkinliğinize destek veririz. Sizin 15 Temmuz sonrası Demokrasi Meydanı'ndaki duruşunuzu, onların resimlerini de gördüm. Bu hassasiyetlerimize dikkat ettiğiniz müddetçe biz sizi korur kollarız. Sizinle birlikte kol kola yürürüz. Burada program yapmak isterseniz yaparsanız. Çünkü, bizim öğrencimizsiniz siz. Diğer öğrenciler nasıl haklara sahipse siz de öyle o haklara sahipsiniz. Hiç tereddüt etmeyin" diye konuştu.



Öğrencilerin ziyaretinde Uluslararası Öğrencilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar ve Uluslararası Öğrenci Ofisi Yönetmeni Burcu Ayşe Mıhçıoğlu Aslan da yer aldı. - GAZİANTEP