Afrikalı Öğrencilerden Ortaca Ziyareti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) eğitim gören Afrika kökenli öğrenciler Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.



Ziyarette Afrikalı öğrencilere, Anadolu Afrikalılar Dayanışma Derneği Başkanı Ali Karakuş eşlik etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ürkmezer, "Afrika'nın çeşitli ülkelerinden gelip ülkemizde okuyan öğrencilerin ve yine uzun yıllar önce Afrika'dan gelip Anadolu'ya yerleşen Afrika kökenli vatandaşlarımızın ilçemizi ve Kaymakamlığımızı ziyaret etmelerinden dolayı mutlu olduk. Hem öğrenciler kardeşlerimize hem de dernek başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA