Afrikalı Öğrenciler Karla İlk Kez Tanıştı

23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali için Afrika ülkesi Swaziland'dan Kocaeli'ne gelen 19 öğrenci, hayatlarında ilk kez karla tanıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali için Afrika ülkesi Swaziland'dan gelen 19 öğrenci, hayatlarında ilk kez karla tanışmanın mutluluğunu yaşadılar. Aralarında Afrikalı öğrencileri misafir eden Türk öğrencilerin de bulunduğu 40 kişilik kafile, Festival sonrasında Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'ye otobüsle gelerek karlı zemine ayak bastılar. Otobüsten inen öğrencilerin bazılar koşarak karların arasında kendini atarken bazı öğrenciler de hissettikleri soğuk hava karşısında tekrar otobüse geri döndüler. İlk kez karla tanışan 19 Swazilandlı öğrenci, kendilerini misafir eden Türk öğrenciler ve velileriyle kartopu savaşı oynayarak kardan adam yaptılar. Kartepe'nin zirvesinde eğlenceli vakit geçiren Afrikalı öğrencilerden bazıları ilk kez kar gördükleri için şaşkın ama mutlu olduklarını, kara dokunmanın ise güzel ve soğuk olduğunu dile getirdiler. Afrika kafilesinin başında bulunan Fiona Payne Fitzpatrick ise karla tanışmanın ve Türk insanın sıcakkanlı misafirperverliğini görmenin kendileri için büyük bir şans olduğunu ve tekrar Türkiye'ye gelmek istediklerini ifade ettiler.



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