Afrikalı Öğrenciler, "Afro Türkler" ile Buluştu

Muğla'da üniversite eğitimi gören Afrikalı öğrenciler, Osmanlı devletinin son dönemlerinde tütün ve pamuk tarlalarında çalıştırılmak üzere Anadolu'ya getirilen Afrika kökenli Türk vatandaşları ile buluştu.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ve Anadolu Afrikalılar Dayanışma Derneğinin iş birliği ile düzenlenen program kapsamında, MSKÜ'de okuyan 30 Afrikalı öğrenci, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı. Öğrenciler, bölgede yaşayan Afrika kökenli Türk vatandaşlar ile tanıştı ve bugünkü kültürel ve toplumsal konumları hakkında bilgi aldı.



Öğrenciler, Ortaca'da Kaymakam Fatih Ürkmezer'i makamında ziyaret etti. Ürkmezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çok şanslı bir coğrafyada yaşadıklarını söyledi.



Türkiye'de, Afrika, Orta Asya ve Balkanlardan gelen vatandaşlarla bir arada yaşadıklarına dikkati çeken Ürkmezer, "Bu da ülkemizin büyüklüğünü gösteriyor. Yüz yıl önce Afrika'dan buraya gelmiş Afro Türk olan vatandaşlarımız ile şimdi Türkiye'ye Afrika'dan okumaya gelmiş öğrenciler, burada tanışıyor, kültür paylaşımları yapıyorlar. Onların burada mutlu bir şekilde yaşadıklarını görüyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor." dedi.



- "100 yıllık kültür buluşması"



Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, kendisinin kökeninde de Afrika'nın bulunduğunu dile getirdi.



Yüz yıl önce bölgeye gelen Afrika kökenlilerle bölgede yaşayan vatandaşların entegre olduğunu anlatan Şaşmaz, "Yıllar sonra okumak için gelen yine Afrika kökenli öğrencileri burada ağırlayarak tanışmaya vesile olmak bizleri de mutlu ediyor. Buna kısaca '100 yıllık kültür buluşması' diyebiliriz. Kim olduğumuz önemli değil, önce insan olmak önemli. Bunu burada görüyoruz." diye konuştu.



Anadolu Afrikalılar Dayanışma Derneği Başkanı Ali Karakuş, Anadolu ve Afrika arasındaki sosyal, kültürel dostlukların geliştirilmesi için derneği kurduklarını belirtti.



Dostluk bağları kurmayı hedeflediklerine işaret eden Karakuş, Türkiye genelinde yaşayan Afrika kökenli Türklerin sıkıntılarını, sosyal ve kültürel konumlarını araştırıp dostluk bağları kurmayı amaçladıklarını ifade etti.



- "Türkiye'nin bir parçasıyız"



MSKÜ'de okutman Rasheedah Mullings, kendisinin Afrika kökenli Amerikalı olduğunu söyledi.



Kültürel paylaşım ve bölge kültürünü daha iyi tanımak için geldiklerini dile getiren Mullings, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Mali, Gana, Tanzanya, Kamerun, Gine, Fas ve Mısır'ın aralarında olduğu birçok Afrika ülkesinden öğrenci var. Ben Amerikalıyım. Afrika kökenli Afro Amerikalıyım." dedi.



Muğla'ya ilk geldiğinde kendisine "Dalaman ya da Ortaca'dan mı geldin?" diye sorduklarını anlatan Mullings, "Bu sorular bana buralarda Afrika kökenli insanların yaşadığını gösterdi. Buradan yola çıkarak Afro Türkler ile tanıştık. Bunu görmek çok ilginç bir şey. Hepimiz dünyaya dağıldık ama aynı zamanda ortak noktalarımız var. Tarihsel, kültürel olarak böyle bir ortak kültürümüz var. Demek ki biz her yerdeyiz ve Türkiye'nin bir parçasıyız." diye konuştu.



- "İş birliği kurmayı hedefliyoruz"



Afrikalı Öğrenciler Kültür Topluluğu üyesi Lukman Ziblim, Muğla'da okuyan Afrikalıları bir araya getirip, yapılan faaliyetlerde kültürlerini tanıtmak amacıyla bu topluluğu kurduklarını ifade etti. Afrika kökenli Türk nüfusu olduğunu öğrendiklerinde sosyal ve kültürel faaliyetlerini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ziblim, şunları söyledi:



"Burada Afrika kökenli çok Türk olduğunu öğrendik. İnşallah ileride daha çok faaliyetlerde bulunarak kültürel dayanışmayı sağlayacağız. Biz Afrika kökenliler, tarihler önce dünyaya yayıldığımızın farkına vardık ve bu şekilde kökleri yeniden keşfetmeye çalışıyoruz. Türkiye'de de Afrika kökenli Türkleri bir şekilde keşfedip iş birliği kurmayı hedefliyoruz."



Ziblim, ülkelerine döndüklerinde irtibatı kesmeyeceklerini, Türkiye'nin bir temsilcisi olacaklarını belirterek, buradaki gelişimi ülkelerine aktaracaklarını dile getirdi.



Afrikalı öğrenciler Dalaman ve Ortaca'da yaşayan Afrika kökenli Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelerek, yöresel danslardan örnekler sergilediler.