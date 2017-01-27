Afrikalı Göçmenler İsrail'i Protesto Etti

İsrail'e sığınma talebinde bulunan Afrikalı göçmenler, İsrail makamlarının kendilerine yönelik gözaltı operasyonlarını protesto etti.



Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Kudüs'teki İsrail Parlamentosu (Knesset) ve Yüksek Adalet Mahkemesi önünde toplanan yaklaşık 700 Afrikalı göçmen, İsrail makamlarının sığınma talebinde bulunan Afrikalılara yönelik gözaltı operasyonlarına karşı protesto gösterisi düzenledi.



Ülkelerine dönmek istemediklerini söyleyen göstericiler, "Bizi sınır dışı etmeyin", "Sığınma talebinde bulunuyoruz", "Gözaltılara son verin" yazılı pankartlar taşıdı.



İsrail makamları, ülkede sığınma talebinde bulunan 45 bin yabancının olduğunu, bunların çoğunluğunu uluslararası kanunun zor ekonomik şartlar ve güvenlik durumları nedeniyle sınır dışı edilmelerini engellediği Sudan ve Eritre gibi ülkelerden gelerek, İsrail'e Mısır sınırından yasa dışı yollarla giren Afrikalıların teşkil ettiğini belirtiyor.