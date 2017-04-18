Afrika Ülkelerinin Büyükelçileri Kütahya'ya Geliyor

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) organizasyonuyla, 30 civarında Afrika ülkesinin Türkiye büyükelçisinin yarın Kütahya'ya geleceğini söyledi.



Gören, TİKA'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen program kapsamında 19 Nisan'da Kütahya'ya gelecek büyükelçilere DPÜ olarak ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "Üniversitemiz Afrika, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yönelik uluslararası projeler gerçekleştiriyor. Bu projelerle Türkiye'yi, Kütahya'yı ve üniversitemizi daha yakından tanıtma imkanı bulacağız. Ayrıca biz de o ülkeleri daha yakından tanıma fırsatı yakalayarak gönüllerde kardeşlik köprüleri kurmayı hedefliyoruz. Büyükelçiler Kütahya'ya geldiklerinde özellikle turizm ve jeotermal alanlarımızı, tarihi, kültürel değerlerimizi tanıtacağız. Ayrıca yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi anlatacağız. Daha sonraki süreçte de ilişkilerimizi devam ettirmeyi planlıyoruz" dedi.



Gören, Afrika ülkesinin Türkiye büyükelçilerini 3 gün boyunca tarihi ve turistik bölgeleri gezeceğini sözlerine ekledi. (EFE) - KÜTAHYA