Afrika Ülkelerinin Büyükelçileri Kütahya'ya Gelecek

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) organizasyonuyla, 30 civarında Afrika ülkesinin Türkiye büyükelçisinin yarın Kütahya'ya geleceğini söyledi.



Gören, gazetecilere yaptığı açıklamada, TİKA'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen program kapsamında Kütahya'ya gelecek büyükelçilere DPÜ olarak ev sahipliği yapacaklarını belirtti.



Üç gün sürecek gezi programının kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirten Gören, şu değerlendirmede bulundu:



"Üniversitemiz Afrika, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yönelik uluslararası projeler gerçekleştiriyor. Bu projelerle Türkiye'yi, Kütahya'yı ve üniversitemizi daha yakından tanıtma imkanı bulacağız. Ayrıca biz de o ülkeleri daha yakından tanıma fırsatı yakalayarak gönüllerde kardeşlik köprüleri kurmayı hedefliyoruz. Büyükelçiler Kütahya'ya geldiklerinde özellikle turizm ve jeotermal alanlarımızı, tarihi, kültürel değerlerimizi tanıtacağız. Ayrıca yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi anlatacağız. Daha sonraki süreçte de ilişkilerimizi devam ettirmeyi planlıyoruz."



Gören, Afrika coğrafyasındaki ülkelerden akademisyen, üst düzey bürokrat ve gazetecileri Kütahya'ya davet edip, üniversite bünyesinde 6 ay Türkçe kursları vermeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.