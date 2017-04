Afrika-Türkiye İlişkileri Öğrenci Kongresi ile Masaya Yatırıldı

Afrika-Türkiye ilişkileri öğrenci kongresi ile masaya yatırıldı



İSTANBUL - İstanbul Aydın Üniversitesi Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği "Afrika Çalışmaları Öğrenci Kongresi" ile Türkiye'deki Afrika çalışmalarını iyileştirecek işbirlikleri ve networkları oluşturmak amacıyla Türkiye'deki genç öğrenci ve araştırmacılar bir araya geldi.

Türkiye-Afrika ilişkileri ve Afrika meselelerine olan ilginin ve ilişkilerin son on yıllık süre zarfında artması ile birlikte Türkiye'deki üniversitelerde akademik merkezlerin sayısı da artmaya başladı. Fakat Afrika'ya yönelik akademik araştırmaların sayısında artış olsa daha fazla akademik girdiye ihtiyaç duyulmakta. Bu anlamda AFRİKAM da Türkiye'deki diğer araştırmacılarla bir araya gelerek Afrika ya da Türkiye-Afrika ilişkileri ile ilgili çalışmalarını paylaşmak isteyen, ekonomi, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve işletme alanlarında öğrenim gören lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencilerinin katılabildiği Afrika Çalışmaları Öğrenci Kongresi düzenledi. Kongre'nin akabinde kabul edilen tüm bildiriler Kongre Bildiri kitabında yayınlanacak. Bildiriler, yazarlar tarafından istenirse, gerekli hakem değerlendirilmelerinden sonra da Kongre'yi destekleyen Florya Chronicles of Political Economy dergisinde yayınlanacak.

Kongre'nin açılış konuşmasını yapan ve Afrika ile ilişkilerin özellikle arttığı bir dönemde olduklarını vurgulayan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli şunları söyledi;

"2000'li yıllar Türkiye-Afrika ilişkilerinin giderek derinleştiği, çok yönlüleştiği, karşılıklı kültürel, bilimsel, ticari, iktisadi ve siyasi ilişkilerin üst boyutlara taşındığı yıllar oldu. Kısa süre içerisinde Afrika-Türkiye ilişkileri bağlamında ilk başlanan noktadan çok daha ileri bir noktaya gelindi. Bu çerçevede üniversitemiz 2014 yılında faaliyete geçirdiği AFRİKAM ile karşılıklı ilişkilerin gelişmesine kendi payına düşen kadarıyla katkı yapmayı sürdürdü. 2015 yılında düzenlediğimiz Uluslararası Afrika Konferansı hiç şüphesiz hem üniversitemiz hem öğrencilerimiz hem de karşılıklı ilişkiler bakımından önemli bir adım oldu. Türkiye'de ilk kez uluslararası düzeyde dünyanın önde gelene bilim insanları ve uluslararası şöhrete sahip diplomatlar ve ticaret dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla bir Türk üniversitesinde bu kapsamda bir konferans düzenlendi. Geçtiğimiz yıl Dış İlişkiler Bakanlığı'nın desteği ile 25 Mayıs'ta İstanbul'da Afrika Günü kutlamalarına ev sahipliği yapmaktan da büyük onur duyduk. Bu yıl AFRİKAM merkezimiz Türkiye Afrika ilişkilerine yaptığı katkının akademik düzlemdeki devamı olarak bu konuyu çalışan öğrencileri gelenekselleştirmeyi düşündüğümüz bir kongrede bir araya getirmiş bulunuyor."

"Ortak dilimiz; sevgi ve barış dili"

"İstanbul Aydın Üniversitesi de Türkiye'deki en yüksek sayıda Afrika kökenli lisans ve lisansüstü öğrenciye kucağını açan bir bilim yuvasıdır. Gelecek yıllarda da her biri Türkiye'nin bilim ve kültür elçileri olarak kendi alanlarında kurulacak ilişkilerin önderleri olacaktır. Bu vesile ile tüm uluslararası öğrencilerimize bir mesajım var; Sevgili öğrenciler bizler farklı diller konuşabilir, farklı yaşam biçimlerine sahip olabiliriz. Fakat biliyoruz ki sevginin ve barışın dili tektir. Bizler bu tek dil üzerinden yani sevgi ve dili barış dili üzerinden birbirimiz ile diyalog kuracağız."

Öncelikle AFRİKAM ile ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi AFRİKAM Müdürü Prof. Dr. Sedat Aybar da, "AFRİKAM bir kaç yıl önce kurulmuş bir merkez. Türkiye'de Afrika'ya açılım yapmak, Afrika ile ilgili bilimsel araştırmaları geliştirmek, bilgiyi yaymak ve yaygınlaştırmak amacıyla üniversiteler bünyesinde araştırma ve uygulama merkezleri kurulmaya başlandı. AFRİKAM da bu merkezlerin arasında belki de en aktif olanı ve bu anlamda uluslararası konferanslar dahil olmak üzere Afrika ile bağlantılı olarak Afrika Günü kutlamasından tutun da Ruanda Soykırımı üzerine yapılan paneller, kongreler ve tanıtım toplantıları, Afrika'nın kültürü, edebiyatı, Afrika'nın ekonomisi ve kalkınması, uluslararası ilişkiler anlamında birçok faaliyete imza atmış bir merkeziz" diye konuştu.

"Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine yönelik bir çalışma"

"Bütün Türkiye'deki Afrika ile ilgili araştırmalar yapan öğrencileri bir araya getirdik" diyen Sedat Aybar konferans ile ilgili olarak, "Yapmış olduğumuz kongre Türkiye'nin değişik üniversitelerinde Afrika üzerine araştırma yapan doktora ve yüksek lisans öğrencilerini bir araya getiren bir kongre. Bugün Türkiye ve Afrika'nın içinde bulunduğu ve ulaşmış olduğu karşılıklı etkileşim ve ilişkiler öyle bir noktaya gelmiş durumda ki artık bunun kalıcı olabilmesi için bir takım bilimsel ve kurumsal çalışmaların yapılması gerektiği için bu tarz çalışmalara ihtiyacımız var. Fakat ne yazık ki bugüne kadar yapılan birçok çalışma Türkiye'nin Afrika konusundaki bilgi birikimini bir araya getirecek çalışma değildi. Bugünkü kongre de ilk kez Afrika ile olan ilişkileri kalıcı kılmak, ileriye yönelik doğru bir zemin üzerine oturtabilmek için o bilgi birikimini bir araya toplamayı hedefleyen bir çalışma oldu. 16 değişik üniversiteden 28 civarında sunum kabul ettik. Bunlar bütün gün süren paralel panellerle sunulacak. Aynı zamanda üniversitenin ve merkezin bir yan faaliyeti olarak bu okulda ve Türkiye'nin başka üniversitelerinde okuyan Afrikalı öğrencileri iş dünyası ile buluşturuyoruz. O anlamda geleceğe yönelik Türkiye-Afrika ilişkilerini canlı tutabilmek ve doğru bilimsel temellerde yönlendirebilmek için önemli bir faaliyet yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Afrikalı öğrencilerin Türkçe öğrenmelerini şiddetle tavsiye ediyorum"

Konferansın birinci oturumuna konuşmacı olarak katılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Afrika İş Konseyi Başkanı Tamer Taşkın da Afrikalı öğrencilerin Türkçe öğrenmelerini şiddetle tavsiye ettiğini belirterek, "Zira geleceğinizde en önemli faktörünüz, Türkiye'de öğrenim görmeniz ve Türkçe biliyor olmanız olacak. Staj için ileri sınıfları beklemeyin. Birinci sınıftan itibaren Afrika'yla teması olan Türk firmalarında, ya da ülkenizde Türkiye'yle iş yapan firmalarda muhakkak yaz stajı yapın. Yakın gelecekte Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında gerçekleştirilecek sinerjinin kilit rolünü sizler oynayacaksınız. Çünkü giderek güçlenen bu ilişkiler, Türkiye'yi ve ülkesini tanıyan, Türkçe bilen donanımlı insanlara fevkalade büyük ihtiyaç duyacak. Ben şahsen 90'lı yıllardan bu yana Türkiye'deki üniversitelerden mezun Afrika kökenli insanlarla çalışıyorum ve tüm iş dünyasına da tavsiye ediyorum. Afrika'da sanayi yeni yeni gelişiyor. Bu konuda biz Afrika ülkelerine tecrübemizle ve paylaşımcı yönümüzle rehberlik edebiliriz" diye tavsiyelerde bulundu.