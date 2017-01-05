Afrika'nın Çehresi Dev Projelerle Değişiyor

Milyonlarca kişinin imkansızlık içinde yaşadığı Afrika kıtasının kaderinin yüksek bütçeli yatırımlarla değiştirilmesi planlanıyor.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, devam eden ve yeni başlayacak yatırımlar arasında enerjiden ulaşıma, altyapıdan haberleşmeye kadar çok sayıda sektör bulunuyor.



Bu kapsamda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde inşa edilecek Grand İnga Barajının kapasitesiyle en büyük barajlardan biri olması planlanıyor. Barajın maliyetinin 100 milyar dolar olarak planlandığı projeye kısa süre içinde start verilmesi ve 2025 yılında tamamlanmasıyla kıtanın elektrik ihtiyacının yüzde 40'ının karşılanması amaçlanıyor.



Tanzanya'da 2015'te yapımına başlanan ve 11 milyar dolarlık dev bütçeye sahip Bagamoyo Limanı, Umman Sultanlığı ve Çinli iş adamlarınca finanse ediliyor. Bu yıl sonuna kadar bitmesi planlanan limanın ulaşım konusunda kıtanın dünyaya açılan kapılarından biri olması bekleniyor. Çin'in Afrika'daki ticaret hacmini artırma hedefiyle yapımına başladığı limanın tamamlandığında Afrika'nın en büyük limanı olacağı tahmin ediliyor.



Bölge insanı için iş imkanı



2008 yılında Kenya'nın kuzeydoğusundaki Mombasa şehrinde 2 bin hektarlık alan üzerinde yapımına başlanan ve yaklaşık 15 milyar dolara mal olacak Konza Teknoloji Şehri projesiyle de kıtanın iletişim alanında önemli bir eksiğinin giderilmesi düşünülüyor. Kenya yönetimi, bittiğinde 100 bin kişiye iş imkanı sağlayacak projeyi 2030 yılına kadar yetiştirmeyi planlıyor.



Güney Afrika'da 2014 yılında yapımı biten ve temiz enerjide çığır açan bir proje olarak gösterilen Jasper Güneş Enerjisi Santrali de kıtanın kalkınmasına ön ayak olacak projelerin başında yer almakta. Söz konusu temiz enerji santraliyle Güney Afrika'da 80 bin eve elektrik verilecek. Maliyeti 360 milyon dolar olarak açıklanan santralin Afrika'da temiz enerji üretiminde örnek teşkil ettiği vurgulandı.



Afrika tarihinin en büyük demir yolu projesi olarak nitelendirilen Nijerya'daki Lagos-Calabar Sahil Demir Yolu projesi de kıtadaki önemli yatırımlardan birisi.Nijerya hükümeti ile Çin İnşaat Mühendisleri Birliğince ortak yürütülen projenin tamamlanmasıyla 30 bin kişiye istihdam sağlayacağı ön görülüyor. Yaklaşık 12 milyar dolara mal olacak projenin 2018'in sonunda bitirileceği ifade ediliyor.