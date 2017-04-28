Afrika'dan gelip bu adayı seçiyorlar...Amasya'da 'pelikan adası'

Afrika'dan Anadolu'ya göç eden ak pelikanlar üreme alanı olarak Türkiye'deki sulak alanlar arasından sadece Amasya'daki Yedikır Baraj Gölü ile Ardahan'daki Aktaş Gölü'nü tercih ediyor



AMASYA - Afrika'dan Anadolu'ya göç eden ak pelikanlar üreme dönemini Amasya'daki Yedıkır Baraj Gölü'nde geçiriyor.

Ak pelikanların üreme alanı olarak Türkiye'de sadece Ardahan'daki Aktaş Gölü ile Amasya'daki Yedikır Baraj Gölü'nü kullandığının tespit edildiğini açıklayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi Müdürü Kemal Kartal, bu yıl yeniden Yedikır Baraj Gölü'ne gelen 50'nin üzerindeki ak pelikanın burayı korunaklı ve insan müdahalesi olmadığından dolayı üreme alanı olarak seçtiklerini belirtti.

Ak pelikan türünün Amasya'da yaklaşık 10 yıldır görüldüğüne değinen Kemal Kartal, "Gölün ortasındaki 3 dönümlük adaya her yıl Nisan ayında ak pelikanlar gelmekte. Haziran sonundan itibaren yavruları yumurtadan çıkmakta. Eylül ayı gibi de tekrar Afrika'ya dönmekteler" dedi.

Suluova Kaymakamı Vural Karagül, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriya Nane ve diğer yetkililerle birlikte etrafında yürüyüş yaptığı göldeki kuş türlerini gözlemleyen Amasya Valisi Salih Işık'a bilgiler veren Kartal, yaban hayatın sürmesi için koşulların uygun olduğu alanda 100 kuş türünün barındığını söyledi.

Ak pelikanları daha önce hiç görmeyen vatandaşlarda dürbünlerle uzun süre gözlem yaptılar.