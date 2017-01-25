Afrika'da "En Güvenilir" Ülke Botsvana

Güney Afrika ülkelerinden Botsvana'nın Afrika kıtasında en az yolsuzluğun yaşandığı ve ticari olarak da en güvenilir ülke olduğu bildirildi.



Uluslararası Şeffaflık Örgütünün yayımladığı 2016 Yolsuzluk ve Güven Endeksine göre, Botsvana en az yolsuzluğun yaşandığı ülkeler listesine 35. sıradan girerek Afrika kıtasında en güvenilir ülke oldu.



Bu arada, endekste Botsvana'nın ticari olarak en güvenilir Afrika ülkesi olduğu belirtildi.



Cape Verde endekste 38. sırada yer alarak ikinci olurken, Mauritius ve Ruanda 50. sırayı paylaşarak üçüncü en güvenilir Afrika ülkesi oldu.



Somali, 176 ülkenin sıralandığı endekste, dünyada en fazla yolsuzluğun yaşandığı ülke olarak son sırada yer alırken listeye Kuzey Kore 174. Güney Sudan ise 175. sıradan girdi.



Afrika ülkelerinin dünya genelinde en fazla yolsuzluk yapılan ülkeler olduğu belirtilirken, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve sermayenin fazla el değiştirmemesinin söz konusu ülkelerde yolsuzluğu arttırdığına işaret edildi.



Ayrıca alt sıralarda yer alan ülkelerde, polis ve yargı sistemine duyulan güvensizlik ve kötü çalışan kamu kurumlarının yolsuzluğu artırdığına dikkat çekildi.



Söz konusu ülkelerde yolsuzlukla mücadeleye ilişkin yasaların bulunduğu fakat uygulanmadığı kaydedildi.