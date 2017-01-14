Afrika Büyükelçileri Ktb'yi Ziyaret Etti

Afrika ülkelerinden gelen 35 büyükelçi, diplomatik temsilciler ve beraberindeki heyet Konya Ticaret Borsasını (KTB) ziyaret etti.



Konya Ticaret Borsası'nda büyükelçilere hitap eden Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, büyükelçileri güvenin, vefanın, hoşgörünün merkezi olan Konya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.



Afrika ile gönül köprülerinin yüzyıllar önce kurulduğunu, on yıl önce de Türkiye'nin Afrika stratejisi doğrultusunda yapılan çalışmalarla bunu daha ileriye taşıdıklarını anımsatan Çevik, "Türkiye, Afrika'yı kardeş kıta, insanlarını da kardeş olarak görüyor. Bu olumlu gelişmeleri ticaret ile de taçlandırmak için ülkeler arasında, iş dünyası arasında yeni köprülerin kurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Bölgede, huzuru ve zenginliği hakim kılmak için, hem üretimde hem ticarette karşılıklı işbirliğiyle hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Çevik, şöyle konuştu:



" Bunun yollarından biri de tarımsal ticarettir. Konya büyük tarım potansiyeli, gelişmiş gıda sanayisiyle çok iyi bir ortak olacaktır. İnşallah ziyaretiniz yeni ortaklıklara vesile olur. Konya Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen ticaret tamamen İslami usüllere göre yapılmaktadır."



Daha sonra İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) heyetine KTB hakkında sunum yapıldı.