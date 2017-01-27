Afrika Birliğinde Bütçe Sıkıntısı - Addis

Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Erastus Mwencha, birliğin bütçesinde yaşanan mali sorun nedeniyle kıtada faaliyet gösteren barış misyonlarının özellikle de Afrika Birliği Somali Misyonu'nun (AMISOM) etkilendiğini söyledi.



Başkent Addis Ababa'da pazartesi başlayacak olan 28. Afrika Birliği zirvesi çalışmaları kapsamında basına açıklama yapan Mwencha, birliğin karşılaştığı sorunlar ve yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bilgi verdi.



Kenya, Ruanda, Etiyopya, Çad ve Kongo gibi ülkelerin de birliğin bütçesine katkı sağlama konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye başladığını belirten Mwencha, birliğin bütçesinin yüzde 75'inin kalkınma programlarına, geri kalan kısmının ise barış operasyonlarına harcanacağını kaydetti.



Mwencha, Afrika Birliğinin, AMISOM güçlerinin maaşlarını, Avrupa Birliği'nin bu güçlere verdiği desteği yüzde 20 oranında kesmesi nedeniyle ödeyemediğini vurguladı.



Erastus Mwencha, birliğin, içinde bulunulan dönemin şart ve gereksinimlerine uyacak şekilde etkinliği ve kapasitesini artırmak için yeniden yapılandırılacağını da bildirdi.



Bütçesinin yüzde 60'ını donörlerden sağlayan Afrika Birliği, finansman konusunda sorun yaşıyor.