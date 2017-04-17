Afrika Birliği'nden Soykırımların Soruşturulması Çağrısı

ADDİS Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, kıtada işlenen soykırım suçlarına yönelik üye devletlere soruşturma, yargılama ve tutuklama yapması çağrısı yaptı.



Konsey, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Nefret Suçlarının Önlenmesi başlığıyla düzenlenen oturumun ardından alınan kararlara yönelik yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, 1994'teki Ruanda Soykırımı'na karışan kişileri soruşturan ve yargılayan üye devletlerin çabalarının olumlu karşılandığı belirtilirken, diğer üye devletlerin de kendi sınırları içinde ikamet eden suçluları soruşturması, tutuklaması ve iade etmesi gerektiği vurgulandı.



Buna benzer felaketlerin yaşanmaması için nefret suçlarının önlenmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, üye devletlerin ayrımcılığı, şiddeti ve soykırımı önlemek için yasal bir zemini inşa etmesi gerektiği ifade edildi.



Bu arada toplumsal uzlaşının tesisinde medyanın da önemli rol oynayabileceğine dikkati çeken açıklamada, sorumlu ve dengeli haberciliğin takip edilmesi gerektiği vurgulandı.



Ruanda'da 1994'te dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşürülmesi sonucu ölmesinin ardından Hutular, olaydan Tutsileri sorumlu tutmuş ve İstihbarat Şefi Pascal Simbikangwa, azınlıktaki Tutsilere karşı saldırı başlatan grupların başında yer almıştı. Ruanda'da 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.