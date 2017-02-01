Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri Şarkavi - Addis

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri İsmail eş-Şarkavi, terörle mücadele ve Afrika Barış Gücü operasyonlarını güçlendirme çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti.



Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 28. Afrika Birliği Zirvesinde dün Barış ve Güvenlik Komiserliği görevine yeniden seçilen Şarkavi, yeni döneme ilişkin hedeflerini basın toplantısında anlattı.



Şarkavi, zirvede sundukları raporun, barış ve güvenlikle ilgili çeşitli meseleleri ve Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiserliğinin, Birleşmiş Milletler ve onun ortaklarıyla ilişkilerini içerdiğini söyledi.



Raporun ayrıca Afrika Birliği ülkeleri adalet bakanları tarafından nisan ayında onaylanarak gelecek zirvede sunulması planlanan "Afrika Birliği aşırılıkla mücadele için destek fonu" oluşturulmasını da kapsadığını ifade eden Şarkavi şunları kaydetti:



"Terörle mücadele ve Afrika Barış Gücü operasyonlarının güçlendirilmesi, komiserliğin önümüzdeki dönemdeki önceliklerinin ilk sırasında yer alıyor. Komiserlik gelecek dönemde Afrika ülkeleri genelkurmay başkanları aracılığıyla çatışmalar ve terörle mücadele stratejisini güçlendirmek için yoğun çaba gösterecektir."



Afrika Birliği Somali Misyonu'nun (AMISOM) önümüzdeki dönemde, terör örgütü Eş-Şebab'ın kontrolündeki kentleri geri almak için operasyonlar düzenleyeceğine işaret eden Şarkavi, barış güçlerinin ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması kapsamında, Somali ordusunun eğitimi konusunda çaba sarf ettiğini vurguladı.



Konuşmasında, Mali'deki terör örgütlerine de değinen Şarkavi, bu örgütlerin tehdidiyle mücadele etmek için Afrika güçlerinin acilen ülkede konuşlandırılması çağrısında bulundu.



Şarkavi, 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana siyasi bölünme yaşanan Libya'da da ulusal uzlaşı sağlanması gerektiğini kaydetti.