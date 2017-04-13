Afjet Afyonspor'u Lig Bitimine 2 Hafta Kala Şampiyonluk Heyecanı Sardı

Spor Toto 3. Lig 3. Grup lideri AFJET Afyonspor lig bitimine 2 hafta kala yarın şampiyonluk maçına çıkacak. En yakın takipçisi ile arasında 7 puan fark olan mor menekşeler yarın oynayacakları Adliyespor maçını kazanmaları halinde bitime 2 hafta kala şampiyonluklarını ilan edecekler.



Lig başlangıcından bu yanan aldığı başarılı sonuçlar ile uzun süredir lig liderliğini kimselere kaptırmayan AFJET Afyonspor başarısını yarın oynayacak Adliyespor maçı ile taçlandırmayı hedefliyor. 31. haftaya da 71 puan ile lider olarak giren mor menekşeleri 64 puan ile Sakaryaspor takip ederken, Afyonspor'un lig 3.'sü olan Darıcagençlerbirliği ile arasındaki puan farkı ise 9.



Yarın oynayacakları Adliyespor maçı ve ligdeki durum ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan kulüp Başkanı Salih Sel, ligin başlangıcından itibaren "play-off" oynamadan bir üst lige çıkma hedefine tamamen yaklaştıklarını kaydederek yarınki maç ile de başarılı perçinleyeceklerini aktardı. Zorlu bir lig maratonu geçirdiklerini hatırlatan Başkan Sel, rakiplerine baktıkları zaman kendilerinin gayet istikrarlı bir şekilde ilerlediklerini ve bununda başarı getirdiğini ifade etti. Yarın oynayacakları maç için çağrıda da bulunan ve Afyonkarahisarlı hemşehrilerini stada beklediklerini dile getiren Başkan Sel, "Yarın sahaya çıkıp ve güzel bir oyun ile maçı kazanacağımızı inanıyorum. Galibiyet için çıkacağımız maç için taraftarlarımız ile birlikte bütün hemşehrilerimizi takımımıza destek olmaya davet ediyorum. Yarınki maçı kazanmamız halinde matematiksel olarak lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğumuzu ilan etmiş olacağız. Ayrıca rakiplerimize ben bir kez daha başarılar diliyorum, inşallah onlarda arzu ettikleri yerde olurlar. Bazı olumsuzluklara rağmen sportmence geçirdiğimiz lig maratonunda ben emeği geçen başta kendi futbolcularımız ve teknik heyetimiz olmak üzere bütün takımlara teşekkür ediyorum. Yarın inşallah Adliyespor maçından galibiyetle ayrılacağız bu konuda futbolcularımız ve teknik heyetimize güveniyor ve inanıyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR