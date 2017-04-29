Afjet Afyonspor Şampiyonluk Kupasını Aldı

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyon olan Afjet Afyonspor, törenle kupasını aldı.



Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Afjet Afyonspor, Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadı'nda oynanan Baysal İnşaat Düzyurtspor maçının ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Kupa törenine Vali Yardımcısı Adem Arslan, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve diğer protokol üyeleri de katıldı.



Mehter takımının gösterisinin ardından futbolcular tek tek, anons ve seyirci tezahüratları eşliğinde oluşturulan platforma çağrıldı. Daha sonra şampiyonluk kupası alkışlar arasında futbolculara verildi. Afjet Afyonspor futbolcuları havai fişekler eşliğinde kupayı sahada dolaştırarak sevinçlerini taraftarla paylaştı.



- Afyonkarahisar