Afjet Afyonspor Şampiyonluğunu Kutladı

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek Spor Toto 2. Lig'e yükselen Afjet Afyonspor'un başarısı, Afyonkarahisar'da coşkuyla kutlandı.



Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalarda, Afjet Afyonsporlu futbolcular, taraftarlar ve yöneticiler şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.



Kutlamalara katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı açıklamada, takımın dört dörtlük bir zafer kazandığını belirtti.



Afjet Afyonspor Kulübü Başkanı Salih Sel ile yönetici ve futbolculara teşekkür eden Eroğlu, "Soyunma odasında futbolcu kardeşlerimin yanına gittiğimde onlara kendilerini Süper Lig'e beklediğimi söyledim. Onlar da sağ olsunlar 'Tamam' dediler. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Futbolda centilmenlik örneğini bütün Türkiye'ye gösterdiler." diye konuştu.



Kulüp başkanı Sel ise Bakan Eroğlu'na, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a ve taraftarlara teşekkür etti.



Futbolculardan Aykut Uluç da, şampiyonluğu taraftarlara armağan ettiklerini dile getirdi.



Konuşmaların ardından havai fişek gösterileri yapıldı.