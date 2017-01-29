Afjet Afyonspor-Payasspor: 2-1





STAT: Afyonkarahisar Yeni Şehir



HAKEMLER: Sezer Yalçın (xx), Sedat Bayram (xx), Fettah Yiğit (xx)



AFJET AFYONSPOR: Murat (xxx)- Ömer (xx)(Dk.80 Oltan), Yasin (xxx)(Dk.90+2 Osman), Emrullah (xxx), Fatih (xxx), Mehmet (xx), Samet (xx), Nazmi (xxx), Ali Kılıç (xxx), İsmet (xx), Murathan (xx)(Dk.83 Ramazan)



PAYASSPOR: Ahmet (xx)- Resul (xx), Yunus (x), Hüseyin (x), Muhammet (xx), Tevfik (x), Deniz (xx)(Dk.88 Ali Yıldırım), Fatih (x), Vehbi (xx), Oğuzhan (x)(Dk.46 Burak x), Eşref (xx)(Dk.80 Mustafa)



GOLLER: Dk.4 Fatih, Dk.90 Yasin (Afjet Afyonspor), Dk.73 (penaltı) Deniz (Payasspor)



SARI KARTLAR: Samet, Yasin (Afjet Afyonspor), Deniz, Muhammed (Payasspor)



SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Afjet Afyonspor, evinde Payasspor'u 2-1 yendi.



4'üncü dakikada Yasin'in orta sahadan ara pasında topla buluşan Fatih topu kaleci Ahmet'in solundan ağlara gönderdi: 1-0.



20'nci dakikada gelişen Payasspor atağında Yunus'un ortaladığı topa Hüseyin gelişine vurdu. Sert şutta kaleci Murat Demir topu iki hamlede kontrol etti.



40'ncı dakikada Yasin'in ara pasını ceza sahası sol önünde kontrol eden Murathan önündeki defans oyuncusunu geçerek altı pasa kadar ilerledi. Kaleci Ahmet Üçgün'ün vuruş açısını kapadığı atakta Murathan'ın şutunda top yan ağlarda kaldı.



İlk yarı ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



57'nci dakikada Yasin topu sağdan ceza sahasına giren Fatih'e bıraktı. Fatih'in kaleci Ahmet'in üstünden aşırttığı top az farkla dışarı çıktı.



72'nci dakikada Yunus'un ara pasında Burak topla yaklaşık 15 metre ilerleyerek sağ köşeden ceza sahasına girdi. Ali Kılıç'ın kayarak müdahalesinde Burak yerde kalınca hakem Sezer Yalçın penaltı noktasını gösterdi.



73'üncü dakikada penaltıyı kullanan Deniz Karadeniz, topla kaleci Murat Demir'i ayrı köşelere gönderdi: 1-1.



86'ncı dakikada Oltan'ın ara pasında penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Fatih iki defans oyuncusunun arasından şutunu çıkardı. Topu kaleci Ahmet, son anda kornere çeldi.



90'ıncı dakikada Emrullah topu ceza sahasına ortaladı. Yasin gelişine kaleye yolladı. Payasspor defansına çarpan top kaleciyi kontrpiyede bırakarak ağlara gitti. 2-1.



Maç Afjet Afyonspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



- Afyonkarahisar