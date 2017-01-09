Afjet Afyonspor'da Transfer

Transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto 3. Lig takımlarından Afjet Afyonspor 5 oyuncu ile sözleşme imzaladı.



Mor Beyazlılar, Maltepespor'dan Uğurcan Arslantürk, Bayburt Özel İdare'den Oltan Karakullukçu ve Muğlaspor'dan Uğur Durmuş ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'den kaleci İsmet Yumakoğulları ve Boluspor'dan Emrullah Yıldırımla ise sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandı.



Yapılan imza törenine Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Salih Sel, devre arasında takıma önemli takviyeler yaptıklarını sezon sonunda play off grubuna kalmadan direk olarak bir üst lige çıkmayı hedeflediklerini belirtti.



Sel, "Anlaşma sağladığımız oyuncu arkadaşlarımızla inşallah 2. ve 1. Ligde de yolumuza devam etmek istiyoruz. Transferde özellikle seçici davranıyoruz hep söylediğim gibi örnek bir kulüp olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda da çalışmalarıma durmadan devam ediyoruz." dedi.