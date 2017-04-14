Afjet Afyonspor-Ankara Adliyespor: 4-1 (Afjet Afyonspor 2'nci Lig'de)
STAT: Afyonkarahisar Yeni Şehir StadıHAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Can Özketin (xx), Emrah Akkaya (xx)AFJET AFYONSPOR: Murat (xxx)- Türker (xxx), Yasin (xxxx), Emrullah (xx) (Dk.76 Ömer xx), Samet (xxx), Nazmi (xx), Ali (xx), İsmet (xxx), Aykut (xx) (Dk.
STAT: Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadı
HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Can Özketin (xx), Emrah Akkaya (xx)
AFJET AFYONSPOR: Murat (xxx)- Türker (xxx), Yasin (xxxx), Emrullah (xx) (Dk.76 Ömer xx), Samet (xxx), Nazmi (xx), Ali (xx), İsmet (xxx), Aykut (xx) (Dk.80 Uğur), Oltan (xxx), Murathan (xxx)
ANKARA ADLİYESPOR: Onurcan (x)- İsmail (xx), Kadir (xx) (Dk.59. Arda x), Aykut (xx) (Dk.76 Oktay x), Fatih (xx), Mehmet (xx), Ayberk (xx), Temel (xx), Oğuzhan (xx), Necmi (xx), Caner (xx)
GOLLER: Dk.43, Dk.67, Dk.90 Yasin, Dk.87 Uğur (Afjet Afyonspor), Dk.1 Aykut (Ankara Adliyespor)
KIRMIZI KART: Dk: 16 İsmail (Ankara Adliyespor)
SARI KARTLAR: Aykut, Nazmi, (Afjet Afyonspor), Kadir, (Ankara Adliyespor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Afjet Afyonspor, Ankara Adliyespor'un 4-1 mağlup ederek ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Karşılaşmanın ikinci yarısını Orman ve Su Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar milletvekilleri Ak Partili Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, MHP'li Mehmet Parsak, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Ak Parti'li Burhanettin Çoban, Afjet Afyonspor Başkanı Başkanı Salih Sel de izledi.
1'inci dakikada Ankara Demirspor atağında 30 metreden serbest vuruş kullanan Mehmet'in ortasını arka direkte takip eden Aykut, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 0-1.
16'ncı ofsayt pozisyonunun ardından topun hızlı oyun alanına döndürülmesini isteyen hakem, Ankara Demirspor'lu İsmail'i uyardı. Ancak bu oyuncu tepki göstererek topu oyun alanının dışına attı. Hakem ikinci sarı karttan kırmız kartla İsmail'i oyun dışına gönderdi.
43'üncü dakikada sağ taraftan gelişen atakta Aykut'un vuruşu defansa çarpıp Yasin'in önüne düştü. Yasin'in düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
67'nci dakikada ceza sahası içine ortalanan topu takip eden Yasin, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-1.
87'nci dakikada ceza sahası içinde yaşaman karambolde topu iyi takip eden Uğur, rakip fileleri havalandırdı: 3-1.
90'ıncı dakikada Afjet Afyonspor'un golcüsü Yasin, bir kez daha ceza sahası içinde topla buluştu. Yasin düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı bir kez daha ağlarla buluşturdu: 4-1.
Karşılaşmayı 4-1 kazanan Afjet Afyonspor, bu skorla ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
- Afyonkarahisar