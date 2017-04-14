Afider Yeni Yuvasında

Ankara Fenerbahçeli İşadamları Derneğinin (AFİDER), yeni genel merkez binasına geçişini kutlamak amacıyla kokteyl düzenledi.



Dernekte düzenlenen kokteyle AFİDER Başkanı Engin Aygüney ve yönetim kurulunun yanı sıra üyeler ve çok sayıda davetli katıldı.



Aygüney, yaptığı açıklamada, 4. dönem yönetimi olduklarını belirterek, "Bu sene ocak ayında genel kurulda seçimle göreve başladık. 2010 yılında kuruluşuyla birlikte derneğimiz yavaş yavaş yürümeye başladı. Önceki yönetimler çok iyi işler yaptı. Biz de onların üzerine bir şeyler daha yapabilir miyiz, diyerek çalışmalara başladık." diye konuştu.



Fenerbahçe'nin sadece futbol değil bir spor kulübü olduğunun altını çizen Aygüney, şunları söyledi:



"Biz de AFİDER olarak kulübümüzle benzer bir çizgi izliyoruz. Bu çerçevede yelken kursu başlattık ve birinci dönemini tamamladık. Kursa katılanlar teori derslerini tamamladı, şimdi pratik yapmak için Bodrum'a gidecekler. Ders esnasında gördüklerini orada birebir uygulama imkanı bulacaklar. Eylül ayında ise İstanbul'da Famous Cup yarışları yapılacak. AFİDER olarak yarışlara katılacağız. Kursumuzun ikinci dönemine ise 27 Nisan'da başlayacağız. Kulübün Kalamış'taki tesislerinde çocuklarımıza gençlik kampı kapsamında yelken dersleri ve dalgıçlık eğitimleri vermeyi planlıyoruz. AFİDER büyüyor. Bunun kontrollü ve nitelikli olmasını istiyoruz."