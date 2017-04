Afganistanlı Hadise Akranları Gibi Koşup Oynayabilecek

VEYSEL KARA - Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında sağ topuğunda doku kaybı oluşan 13 yaşındaki Afganistanlı Hadise Muhammedi, Gümüşhane'de yapılan operasyonun ardından sağlığına kavuşacağı günleri bekliyor.



Muhammedi ailesi, 2015 yılında sığındıkları Türkiye'de, Gümüşhane'nin Hasanbey Mahallesi'ne yerleşti. Kızlarının sağlığına kavuşması için Gümüşhane Devlet Hastanesine başvuran ve Ankara'daki bir hastaneye sevkini isteyen aileye, Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Aslı Datlı bu ameliyatı kendisinin yapabileceğini söyledi.



Bunun üzerine hastaneye yatırılarak mart ayı sonunda ameliyat edilen Hadise, yeniden sağlığına kavuşmak için gün sayıyor.



Hadise Muhammedi, ikiz kardeşi Hüseyin'in tercümanlığında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'ın Kabil kentindeki saldırıda yaralandıktan sonra çok büyük acılar çektiğini söyledi.



Saldırının ardından hayatının değiştiğini dile getiren Muhammedi, tedavi için babası Nasir, annesi Sveta Goreji ve kardeşiyle birçok hastane gezdiklerini belirtti.



Muhammedi, 3'üncü kez ameliyat olduğunu ifade ederek, "Artık bundan sonra yürüyebileceğim. Yürüyerek okula gitmek istiyorum. Diğer kişilerle oynamak, gezmek istiyorum. Doktor olmak istiyorum. Hasta çocuklara yardım etmek istiyorum. Yaralarını tedavi etmek istiyorum. Elimden ne gelirse yapmak istiyorum." diye konuştu.



"Hocamız okulda ne öğretiyorsa ben de ona öğretiyorum"



Muhammedi ailesinin Türkçe bilen tek ferdi olan Hüseyin ise babasının önceden Afganistan'da şoför olarak çalıştığını, kardeşinin sağlık sorunları ve Afganistan'daki zor koşullar nedeniyle önce İran'a, oradan da Türkiye'ye geldiklerini anlattı.



Afganistan ve İran'da yapılan ameliyatların kardeşinin iyileşmesini sağlamadığını kaydeden Muhammedi, "Kardeşim kendini çok kötü hissediyor ve dışarı çıkmak istemiyordu. Ben okula gidiyorum, o gidemiyor. Okuma, yazma öğrenmesi için ona destek oluyorum. Hocamız okulda ne öğretiyorsa ben de ona öğretiyorum. Kardeşim tedavi olsun, iyileşsin. Diğer kızlar gibi oynasın, gezsin, zıplasın. Kendi ayağıyla okula gitsin gelsin istiyorum." dedi.



Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Aslı Datlı, küçük kızın topuğunda patlama sonrası oluşan yaradan ötürü yürüyememe şikayetiyle kendilerine başvurduğunu anlatarak, Hadise Muhammedi'nin 4 yıldır bu problemle yaşadığını söyledi.



Daha önce Güney Kore'de bulunduğunu ve bu tür ameliyatları defalarca yaptığını belirten Datlı, aileye ameliyatı kendisinin yapabileceğini söylediğinde operasyon için gün belirlediklerini ifade etti.



Hadise'nin sağ topuğundaki dokunun, patlama sonucu tamamen kaybolduğunu tespit ettiklerini anlatan Datlı, hastanın bacağından aldıkları kalın yumuşak doku ile yeniden topuk yaptıklarını kaydetti.



Datlı, serbest doku aktarımı operasyonunun Gümüşhane Devlet Hastanesinde ilk defa yapıldığını söyleyerek, Hadise'nin operasyonun ardından 2-3 gün boyunca hastanede kaldığını, durumunu yakından takip ettiklerini anlattı.



"Her şey yolunda gidiyor"



Hastanın durumunun olumlu seyrettiğine dikkati çeken Datlı, "Her şey yolunda gidiyor. Parçayı aldığımız bacağı da iyileşti. Şu an topuğundaki dokunun da çok çok büyük bir kısmı tuttu diyebiliriz. Artık yavaş yavaş ayağının üstüne basmaya başladı. Topuğuna da önümüzdeki günlerde basmaya başlayacak." diye konuştu.



Datlı, Hadise ile ilk andan itibaren aralarında özel bir bağ oluştuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Hadise'nin çok güzel Türkçe konuşabilen bir ikizi var. Hadise'ye 'Sen niye Türkçe konuşamıyorsun' diye sorduğumda okula gidemediğini söyledi. Bu beni çok üzdü, yaraladı. Küçük bir çocuğun bu tarz bir yaralanma sonrası okula gidememesi üzücü. Kendisini kardeşim gibi hissettim. Onun adına bir şeyler yapabilmek ve faydalı olabilmek çok güzel bir duygu. Ayağının üzerine basabilsin, ayakkabı giyebilsin diye herkes elinden geleni yaptı. Hadise de önündeki hayatta bizi güzel bir şekilde hatırlayacak. Okula gitme sözü verdi. Türkçeyi çok güzel öğrenecek. Çok mutluyum ve gururluyum."