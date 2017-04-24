Afganistan Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı İstifa Etti
Afganistan'da, 140 güvenlik görevlisinin öldüğü baskının ardından Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı istifa etti.
Afganistan'da, 140 güvenlik görevlisinin öldüğü baskının ardından Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı istifa etti.
Kaynak: Dunya.com
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