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Afganistan Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı İstifa Etti
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Afganistan Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı İstifa Etti

Afganistan'da, 140 güvenlik görevlisinin öldüğü baskının ardından Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı istifa etti.

Afganistan Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı İstifa Etti

Afganistan'da, 140 güvenlik görevlisinin öldüğü baskının ardından Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı istifa etti.

Kaynak: Dunya.com

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