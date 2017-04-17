Afganistan, Rusya'dan, Asker ve Polisleri İçin Eğitim İstiyor

– Bölgesel görüşmelerde Afganistan heyetinin başkanlığını yapan Afganistan Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Muhammad Aşraf al Haydari, Kabil'in Moskova'dan ordular ve polislerinin eğitiminde ve onlara diğer hizmetlerin sağlanmasında yardım istediğini belirtti.



Rus haber ajansı TASS'a konuşan al Haydari, "Bu sorunu Rusya Dışişleri Bakanlığında ele aldık, Moskova'nın Afganistan'a bu konuda servis sağlamakta yardım etme imkanını değerlendirmesini rica ettik" dedi.



Şubat ayının başında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Afganistan Dışişleri Bakanı, Haydari, olumlu geçen görüşmelerin sonucu olarak Kabil, Moskova'nın girişimi üzerine düzenlenen görüşmelerin ikinci turuna katılma davetini kabul etti.



Bu yıl Afganistan'da Parlamento seçimleri, iki yıl sonra da Cumhurbaşkanlık seçimleri düzenlenecek. Seçimlerden önce 2014 Cumhurbaşkanı Seçimleri sonrasında yaşanan siyasi krizin çözülmesini sağlayan seçim reformu anlaşmasının yerine getirilmesi bekleniyor. - Moskova