– Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'ın ulusal diyaloğuna destek verdiklerini belirterek dış aktörlerin de bu sürece katılması için her türlü platformu kullanmaya hazır olduklarını söyledi.



Lavrov, Afganistan'ın eski Devlet Başkanı Hamid Karzai ile Moskova'da görüştü.



Görüşmenin basına açık gerçekleştirilen bölümünde konuşan Lavrov, Karzai ile Afganistan konusundaki diyaloglarının kesintiye uğramadan devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Lavrov, Karzai'nin kendi halkına destek olmak için nüfuzunu kullanmasını değerli bulduklarını, Afganistan konusunda onun değerlendirmelerini dinlemenin önemli olduğunu ifade etti.



Afganistan üzerinde birtakım jeopolitik oyunlar oynandığını savunan Lavrov, "Afganistan'ın ulusal diyaloğuna destek veriyoruz ve dış aktörlerin bu sürece desteğini sağlamak için her türlü formatı kullanmaya hazırız. Rusya, dost ülke Afganistan'ın istikrarsızlık dönemini aşarak halkının refahına odaklanmasını istiyor." dedi.



Hamid Karzai de Afganistan'daki sorunların çözümü ve ülkenin gelişmesi için Rusya ile diyaloğun önemli olduğunu söyledi.



Karzai, Altıncı Uluslararası Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Moskova'da bulunduğunu belirtti. - Moskova