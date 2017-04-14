Afganistan Eski Devlet Başkanı: ABD Ülkemizi Deneme Alanı Olarak Kullandı

ABD'nin tüm bombaların anası olarak bilinen GBU-43 bombasını Afganistan'da IŞİD hücrelerini vurma amacıyla kullandığını açıklamasına, Afganistan eski devlet başkanı sert tepki gösterdi. Hamid Karzai Amerika'yı sert bir dille kınadı.



Eski devlet başkanı twitter hesabından Amerika'nın böyle bir bombayı Afganistan topraklarında test amacı ile kullanmasını şiddetle kınadığını yazdı.



Karzai twitterdan, "Afganistan topraklarında Amerika'nın nükleerden sonra en büyük ve en son silahını kullanmasını şiddetle kınıyorum. Bu teröre karşı savaş değil, ülkemizin insanlık dışı ve en acımasız, yeni ve tehlikeli silahlar için deneme alanı olarak kullanılmasıdır. Bu bize bağlı, Afganlara, Amerika'yı durdurmak" yazdı. - Kabil