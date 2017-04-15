Afganistan'dan Tika Projeleri İçin Türkiye'ye Teşekkür

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansınca (TİKA) ülkesinde gerçekleştirilen projeler dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.





TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullah, TİKA tarafından yenilenen Kabil Kız Meslek Enstitüsünün mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Abdullah, ülkesinin daimi dostu ve kardeşi olan Türkiye ve Türk milletinin başta eğitim ve sağlık alanlarında olmak üzere Afganistan ve halkına yardım elini uzattığını belirtti.





Türkiye'ye desteklerinden dolayı minnettar olduklarını kaydeden Abdullah, ülkesinde hayata geçirilen projeler dolayısıyla da TİKA'ya teşekkür etti.





Abdullah, kızların mesleki eğitim enstitüsünden mezun olmalarının Afgan halkı için büyük önem taşıdığını ifade etti.





Ülkesinde işsizliğin ciddi sorunlardan biri olduğunun altını çizen Abdullah, mezunlara seslenerek sadece kamuda değil özel sektörde de iş bulup ülkelerinin gelişmesinde ve kalkınmasında rol almaları tavsiyesinde bulundu.





Eğitim Bakanı Dr. Asadullah Hanif Belhi de Türkiye'ye, Afganistan'ın gelişme ve kalkınmasına yaptığı yardımlarından dolayı teşekkür etti.





TİKA Kabil Ofisi Koordinatör Yardımcısı Gökhan Keser, Türkiye'nin kardeş ülke Afganistan'ın her alanda gelişmesi ve kalkınması için elinden geleni yaptığını belirtti. Keser, Türkiye'nin, Afganistan'da 2004 yılından bu yana 90 okul inşa ettiğini, 200 binden fazla çocuğa eğitim imkanı sağladığını kaydetti.





Törenin sonunda davetlilere Türk yemekleri ikram edildi.