Afganistan'daki İntihar Saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Devlet Başkanlığı Sarayı yakınında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.



Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın üzerindeki patlayıcıyı, memurların işten çıktığı sırada patlattığını söyledi.



Daniş, saldırıda en az 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.



Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.