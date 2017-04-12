Afganistan'daki İntihar Saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Devlet Başkanlığı Sarayı yakınında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.

Afganistan'daki İntihar Saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Devlet Başkanlığı Sarayı yakınında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın üzerindeki patlayıcıyı, memurların işten çıktığı sırada patlattığını söyledi.

Daniş, saldırıda en az 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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