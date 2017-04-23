Afganistan'da vefat eden astsubay Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı



AKSARAY - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Kabil Askeri Ataşeliğinde görevliyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Adem Sağlam, memleketi Aksaray'da düzenlenen törenin ardından merkeze bağlı Yuva köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Kabil Askeri Ataşeliğinde görevli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Adem Sağlam üç gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenazesi Aksaray'a getirilen astsubay Adem Sağlam için Ulu Camide öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, ailesi, yakınları, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Belediye Başkan Vekili Mustafa Alakuş, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sağlam'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzunda cenaze aracına konulduktan sonra baba ocağı olan merkeze bağlı Yuva köyüne götürüldü. Sağlam'ın cenazesi köy mezarlığında dualarla defnedildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Adem Sağlam'ın 5 aydır Kabil'de görev yaptığı öğrenildi.

(YC-FM-