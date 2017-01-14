Afganistan'da Valiliğe Yapılan Saldırı

ABU Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde salı günü valilik misafirhanesine düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı 5 diplomattan 4'ünün naaşının ülkeye getirildiği bildirildi.



BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Kandahar'daki bombalı saldırıda yaşamını yitiren 4 diplomatın cansız bedeni, Silahlı Kuvvetlere ait bir uçakla başkent Abu Dabi'ye getirildi.





Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlik tespitini gerçekleştiren uzman ekibin, patlama yerine çok yakın mesafede yaşamını yitiren BAE diplomatlarından Muhammed Ali Zeynel el-Besteki'nin cesedine ulaşamadığı, bu nedenle naaşının getirilemediği aktarıldı.





Kandahar'da valilik misafirhanesine salı günü düzenlenen bombalı saldırıda aralarında BAE'den 5 diplomatın da olduğu 11 kişi ölmüş, Kandahar Valisi Humayun Azizi ve BAE Kabil Büyükelçisi Cuma Muhammad Abdullah el-Kabi'nin de bulunduğu 15 kişi ise yaralanmıştı.



BAE Kabil Büyükelçisi Kabi ve beraberindeki üst düzey heyet, birtakım görüşmeler gerçekleştirmek için Kandahar'da bulunuyordu. Bombalı saldırı, Kandahar Valisi Humayun Azizi ile konuk heyetin valilik misafirhanesindeki toplantısı sırasında gerçekleştirilmişti.