Afganistan'da Valiliğe Yapılan Saldırı

Arap Birliği'nin, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin valilik misafirhanesine düzenlenen saldırıyı kınadığı bildirildi.



Birlikten yapılan açıklamada, Kandahar'da valilik misafirhanesine düzenlenen, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) diplomatlarının da olduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı kınandı.



BAE ile dayanışma içinde olunduğu vurgulanan ve hayatını kaybeden diplomatlar için taziye dileklerinin iletildiği açıklamada, emniyet ve istikrarı hedef alan terörle mücadelede çabaların birleştirilmesi çağrısında bulunuldu.



Açıklamada ayrıca, 1961 tarihli "Diplomatik İlişkiler" hakkındaki "Viyana Sözleşmesi" gereği ülkelerde görevli diplomatların korunması için uluslararası kurallara tümüyle ve kapsamlı bir şekilde uyulması gerektiği kaydedildi.



Kandahar'da valilik misafirhanesine salı günü düzenlenen bombalı saldırıda, aralarında BAE'den 5 diplomatın da olduğu 11 kişi ölmüş, Kandahar Valisi Humayun Azizi ve BAE Kabil Büyükelçisi Cuma Muhammed Abdullah el-Kabi'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi yaralanmıştı.



Kabi ve beraberindeki üst düzey heyet, birtakım görüşmeler gerçekleştirmek için Kandahar'da bulunuyordu. Bombalı saldırı, Azizi ile konuk heyetin valilik misafirhanesindeki toplantısı sırasında meydana gelmişti.