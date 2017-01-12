Afganistan'da Valiliğe Yapılan Saldırı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da valilik misafirhanesine bombalı saldırı düzenlenmesine tepki gösterdi.



Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Kandahar'da valilik misafirhanesine düzenlenen, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) diplomatlarının da olduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı kınandı.



Açıklamada, "Arkasında kim olursa olsun, kim yaparsa yapsın ya da kim destek verirse versin bu gibi saldırılar terör ve suç eylemidir." ifadeleri kullanıldı.



Birliğin her şekliyle terör ve şiddete karşı olduğu vurgulanan açıklamada, İslamın masumları hedef alan bu tür eylemleri yasakladığı kaydedildi.



Kandahar'da valilik misafirhanesine salı günü düzenlenen bombalı saldırıda, aralarında BAE'den 5 diplomatın da olduğu 11 kişi ölmüş, Kandahar Valisi Humayun Azizi ve BAE Kabil Büyükelçisi Cuma Muhammed Abdullah el-Kabi'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi yaralanmıştı.



Kabi ve beraberindeki üst düzey heyet, birtakım görüşmeler gerçekleştirmek için Kandahar'da bulunuyordu. Bombalı saldırı, Azizi ile konuk heyetin valilik misafirhanesindeki toplantısı sırasında meydana gelmişti.