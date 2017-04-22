Afganistan'da Ulusal Yas İlan Edildi
Afganistan’da Taliban saldırılarında 140 askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle ulusal yas ilan edildi.
Afganistan'da Taliban saldırılarında 140 askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle ulusal yas ilan edildi.
Afganistan Cumhurbaşkanı Ashraf Ghani, Taliban militanlarının dün askeri birliğe düzenlediği saldırıda 140 Afgan askerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Mazar-i-Sharif kentindeki askeri birliğe düzenlediği saldırı sonucu yaklaşık 140 Afgan askeri hayatını kaybetmişti. - KABİL