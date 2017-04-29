Afganistan'da Taliban Bir İlçeyi Ele Geçirdi

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Zebak ilçesinin Taliban örgütünün kontrolüne geçtiği bildirildi.



Zebak Kaymakamı Sultan Muhammad Yaftali, Taliban militanlarının iki gün önce Zebak ilçesine saldırdığını, saatler süren çatışmanın ardından güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden çekilmek zorunda kaldığını açıkladı.



Yaftali, güvenlik güçlerinin ilçeyi geri alabilmek için operasyon başlatacağını kaydetti.



Taliban'dan yapılan açıklamada da Zebak'a düzenlenen saldırıda 16 polisin öldüğü, tüm karakolların kontrolünün sağlandığı iddia edildi.