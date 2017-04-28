Afganistan'da Taliban Bahar Operasyonlarına Başladı

Afganistan'da Taliban örgütü bugün itibariyle bahar operasyonlarına başladığını duyurdu.



Örgütten yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl öldüğü açıklanan Taliban lideri Molla Mansur'un adının verildiği "Mansuri" operasyonları sırasında ülkede intihar saldırıları, silahlı ve bombalı saldırılar düzenleneceği belirtildi.



Afganistan'da 2001 yılında yönetimden gönderilen Taliban, bahar operasyonları çerçevesinde ülkede görev yapan NATO askerlerinin de hedef alınacağı tehdidinde bulundu.



Askeri bölgeler ve kamu binalarının operasyonların hedefinde olacağı ifade edilen açıklamada, sivillere, resmi toplantılardan, askeri konvoylardan ve hedef olabilecek mekanlardan uzak durmaları uyarısı yapıldı.



Taliban, örgütün kontrolüne geçen bölgelerin kalkınması amacıyla "sıkı bir çalışma içinde olacağını" da iddia etti.