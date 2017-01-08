Afganistan'da Taliban'a Karşı Operasyon

MEZAR-I Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 13 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.



Ülkenin kuzeyindeki 20. Pamir Komutanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Badahşan'ın Yaftal Bala ve Yaftal Pain ilçelerinde Taliban'a karşı gerçekleştirdiği operasyonda 13 militanın öldürüldüğü bildirildi.



Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.



Öldürülenlerin arasında örgütün bölgedeki en önemli komutanlarından Hafız İzzatullah'ın da bulunduğu aktarıldı.



Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.